La confesión de Tonka Tomicic: "Yo quería ser monja"

La animadora de "Bienvenidos", Tonka Tomicic, sorprendió a sus compañeros de panel al confesar que en algún momento de su vida pensó en ser monja.

"Estudié en un colegio católico y yo quería ser monja también, yo pensé ser religiosa", señaló la ex modelo, agregando que "más que una religión, yo tengo una conexión profunda, profunda. Y yo, después con los años siempre pensé y traté de buscar esa conexión que sentía en esos años, que era profunda y total".

Tomicic también reflexionó sobre quienes deciden tomar aquel camino, afirmado que "los que sienten ese llamado, no importa de qué religión sea, sienten una cosa así muy potente".

La comunicadora afirmó que tras dejar la escuela decidió tomar otros rumbos para su vida, aunque continuó con su búsqueda en el plano espiritual.

"Me convertí al judaísmo para casarme allá (en Israel). No me siento de una religión en particular. Me siento conectada a Dios y a sus energías que actúan en la Tierra", agregó.