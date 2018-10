Camilo Castaldi: "No soy un golpeador de mujeres. Soy inocente frente a lo que se me acusó"

10:16 "Tea Time" quedó con una orden de alejamiento durante dos años de Valentina Henríquez, su ex polola que lo denunció por agresiones. "Definitivamente yo no la golpeaba", indicó en "Síganme los Buenos”.

El ex vocalista de "Los Tetas", Camilo Castaldi, rompió el silencio tras el proceso judicial que enfrentó por la denuncia de agresión que interpuso su ex polola en su contra, Valentina Henríquez.

En entrevista con Julio César Rodríguez, en “Síganme los Buenos”, "Tea Time" se defendió de las acusaciones y dijo que su ex pareja entraba constantemente en crisis por celos y muchas veces lo amenazó con suicidarse.

“Definitivamente yo no la golpeaba. Lo que ocurrió en muchas ocasiones es que, incluso con su madre presente, cuando entraba en crisis, en desesperación, ocurría una escalinata que era infrenable. En donde empezaba a quedar un caos de una magnitud gigante en mi casa (...) volaban cosas, yo me tenía que defender en muchas circunstancias”, comentó.

Tras la suspensión del juicio hace unas semanas, el cantante quedó con prohibición de acercarse a Valentina durante dos años, además de hacer talleres de poesía y canto a niños.

Castaldi, relató que en muchas contenciones la madre de Valentina estuvo presente y le daban calmantes, además que en muchas oportunidades

ella amenazaba con quitarse la vida.

“Yo estaba contra la espada y la pared. O se hacía daño ella, y yo me hacía daño consumiendo, y ella me amenazaba constantemente con autoagredirse. Sus autoagresiones que también están dichas por ella misma. Hay pruebas de eso, están en el juicio, en la carpeta de investigaciones”, sostuvo.

Sobre el episodio del ojo morado que Valentina compartió en redes sociales cuando estalló el caso de las agresiones, Castaldi dijo que ella se puso celosa porque no le pasó el celular.

"Agarró un palo que había en la pieza y empezó a golpear mis equipos de música. Y yo probablemente no reaccioné bien, tal vez me excedí en la fuerza. Obviamente que en ese momento a uno le da ira, rabia, todo (...) yo no soy un golpeador de mujeres. Soy inocente frente a lo que se me acusó y eso lo quiero dejar muy en claro”, finalizó.