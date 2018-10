[FOTOS] Yamila Reyna se desnudó en Instagram y reflexionó sobre el feminismo

La actriz Yamila Reyna publicó varias fotos de ella "al natural" y desnuda en su cuenta de Instagram , las que acompañó con un texto donde reflexionó sobre las críticas a las mujeres sobre su apariencia o cómo se muestran en las redes sociales.

"En este último tiempo he leído y escuchado muchos comentarios de mujeres a otras mujeres como 'mira la celulitis que tiene, ya no estás para usar esa ropa, mira que vieja se ve, porque muestras el cuerpo'", comenzó señalando la argentina.

"Ahí me pregunto, ¿dónde esta la famosa Sororidad, eso de que todas somos una, luchando por el famoso Feminismo, si a la primera de cambios una mujer es la primera en tirar un comentario discriminatorio hacia otra?".

Tras esto, la trasandina afirmó que para ella el feminismo "es luchar por el aborto, la violencia, por la equidad y por las putas leyes que hagan hacerse responsables a esos que se hacen llamar padres pero dejan a una mujer criando sola, esa es la lucha para mí, no ponerme un pañuelo verde, y al mismo tiempo criticar a cada mujer que piense diferente a mí".

"Les recuerdo una famosa frase inventada por nosotras: 'Mi cuerpo mis reglas'. Así que si quiero me maquillo y si no también, si quiero muestro mis curvas porque son mías ,y si quiero lo publico (como en estas fotos). ¡Y sí me gusta que me digan cosas bonitas, y que me abran la puerta del auto, y sentirme sexy me encanta! Y no por eso soy menos mujer que tú", complementó.

Tras esto, Reyna invitó "a que cada mujer se exprese como quiera, a su manera pero respetándonos. Y a la que no le guste mi manera la invito a que no me siga, que se crucen de vereda, porque voy a ser de las que incentive a vernos cada vez más lindas, femeninas, sexy y empoderadas".

"Quiero ver más mujeres comiéndose el mundo, caminando como lobas en la calle y devorando a su macho por las noches, que aunque uses pijama o tacones seas la más mina de todas, porque habemos muchas que si elegimos la sororidad, pero con libertad de mujer", cerró.