Integrantes de "Rojo" se enfrentaron por supuesto triángulo amoroso

Tres integrantes de "Rojo" protagonizaron una particular polémica, la que que se extendió desde este lunes.

Todo ocurrió el lunes pasado, cuando Pía María Silva contó que su ex, Ernesto Bravo, tendría un romance con Camila Vásquez. "En el clan pasan muchas cosas. Yo no tenía idea hasta que llegamos al salón. Y me contaron que Camila y Ernesto", señaló la cantante.

La bailarina consideró que se trataba de un ataque en su contra y afirmó que su compañera de programa estaba "buscando pantalla".

El conflicto continuó durante este martes, momento en que Vásquez siguió entregando sus descargos hacia Silva, a quien considera solo como "una buena compañera" y no una amiga.

"Ella no puede hablar sin saber, sin haberme visto, y lo que más me afectó es cuando dijo: '¿Y tú no estabas pololeando?' Qué sabe ella si estoy pololeando o no. Ella tiene que pensar las cosas que dice porque sabe que hay gente muy cruel. Los comentarios que me pueden llegar a mí en la noche. Cosas feas, que no me siento identificada. Entonces para recibir eso, ese ataque, no estoy en esa", expresó.

Ernesto también entregó su punto de vista, y señaló que "me pareció una situación súper desatinada de parte de la Pía, porque creo que son momentos para encontrar pantalla. Ella dijo que estaba enfocada en su carrera, y una persona que está enfocada en su carrera no se pone a hablar de otras parejas".