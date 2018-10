Álvaro Salas pidió una tercera muestra de ADN por la demanda de paternidad

El humorista Álvaro Salas pidió una tercera muestra de ADN en el marco de la demanda por paternidad que lo enfrenta a Soledad Rodríguez.

Según lo informado por "Intrusos", el comediante reconoció haber cometido un desacato en la realización de la segunda prueba, ya que asistió días antes de lo que había solicitado el Tribunal.

Tras ofrecer sus disculpas al juez, decidió someterse a un nuevo examen para verificar o descartar que es padre del adolescente de 17 años. Esta diligencia se desarrolló el pasado lunes 22 de octubre.

En declaraciones al espacio de farándula, Rodríguez criticó el actuar de Salas y lo acusó de no reconocer las muestras anteriores, las que dieron positivo.

"La gente habla, pero no saben la realidad. No he contado todo para no perjudicarlo más. Pero él sabe que pasaba un año y no ayudaba. Él era un papá presente y no siempre me ayudó. No me ayudó todo el rato durante los 16 años. Lo dejaría muy mal parado si contara todo. Estoy abrumada con todo esto. No sé por qué sigue haciendo esto", expresó.

Con los resultados de esta tercera muestra, la justicia podrá resolver la demanda y ejercer las acciones pertinentes en el caso.