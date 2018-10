[VIDEO] Carolina Soto se quebró ante fallida presentación de cantante de "Rojo"

La jurado y coach de "Rojo", Carolina Soto, no aguantó las lágrimas ante la fallida presentación de su pupilo, el cantante Luis Zapata, quien tuvo problemas para interpretar "Mi loco amor de verano" de Andrés de León.

Pese a las explicaciones y disculpas del artista, los evaluadores no tuvieron piedad y le dieron bajas calificaciones por su performance. Soto fue una de las más afectada con la situación.

"Es imposible no encariñarse. Soy cantante y me ha pasado otras veces. Sé que es una competencia y el jurado no puede poner notas por pena ni por nada. Es frustrante que uno quiera hacerlo pero la garganta no te acompaña, me ha pasado muchas veces", expresó.

Tras esto, la cantante afirmó que "va a haber una nueva oportunidad para hacerlo bien, para cuidarse la voz, pero que te sirva como esfuerzo. Acá hay un equipo que te quiere apoya, los profesores de canto, los coach... esto es un impasse".