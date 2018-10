Salida de Paulina López abrió disputa de ex chicas “Rojo”

Una serie de declaraciones cruzadas se han producido entre las ex bailarinas y cantantes del programa de talentos “Rojo”, luego de la salida de Paulina López, que la misma bailarina comunicó por medio de su cuenta en Instagram, informó LUN.

“Es efectivo, estoy fuera de ese proyecto.

La productora Musifem de Daniela (Castillo), Maura (Rivera) y Leticia (Zamorano) tomó esa decisión, la que me ha costado mucho comprender” dijo López en la red social.

La ex participante del espacio de talentos dijo que “durante un largo tiempo puse todo mi corazón por este proyecto” y que “me encantaría dar detalles, pero las razones, incluso para mí, aún no son claras, pero así es la vida”.

De acuerdo con la publicación, la productora respondió por medio de un comunicado, en el que afirmaron que “cuando no cumples responsablemente los compromisos profesionales no puedes seguir en ningún proyecto no compañía seria”.

López dijo al medio que “es totalmente falso. Tuvimos un pequeño problema el día del estreno del musical por una citación. Llegué una hora más tade porque fui a un spa, pero eso no es un motivo para que te saquen”.

“Íbamos a hacer una gira por casinos, pero hubo un problema con un productor y no había coincidencia de fechas con todas. Me citaron a una reunión donde Daniela, Maura y Leticia me dijeron que éramos muchas, que no estábamos viendo ganancias, que el musical era muy caro y me bajaron a mí” dijo la bailarina, quien agregó que “con el comunicado me dejan pésimo”.

La abogada de López, Paola Cabezas, en tanto, no descartó acciones legales por la salida de su representada del musical.