Catalina Pulido: “Álvaro Salas es malo, pérfido, negro como la noche oscura”

En el programa Intrusos de La Red, se abordó la situación del humorista Álvaro Salas y la demanda de paternidad que enfrenta, para la cual se habrá realizado tres exámenes de ADN, tras solicitar una tercera prueba.

La actriz y panelista del espacio, Catalina Pulido, se refirió en duros términos al humorista durante el análisis, según indicó Glamorama y planteó que “este señor cree que uno es hueona”.

“Se está haciendo un tercer examen. ‘Magistrada, ¿sabe lo que pasa? Es que no me di cuenta, me equivoqué, discúlpeme, no quise hacer desacato, me puedo hacer una tercera muestra el día que me dijo. Así tengo más tiempo’” dijo Pulido.

La actriz además sostuvo que Salas “nos está bypaseando a todos, y también al tribunal. Yo, como magistrado, estaría sumamente enojada con este señor, porque me parece que es una falta de respeto con los tribunales chilenos y con la familia que está esperando. A estas alturas tiene como tres familias”.

“Creo que Alvaro Salas es malo, es pérfido, es negro como la noche oscura. Esa es mi apreciación. No solamente niega a un hijo, que maldad más grande, sino que además jura que Soledad va a ir y va a decir ‘por fin tengo el examen’. (Y Salas le responde) ‘No. Tú jurabas que me iba a hacer el examen. ¡Toma! Me voy a hacer otro examen y voy a pedir disculpas para que no tengas el examen’” indicó.