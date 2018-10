Coté López reapareció en los eventos chilenos tras 13 años

La modelo María José "Coté" López reapareció en la vida pública tras permanecer 13 años fuera de Chile, y lo hizo en un glamoroso evento realizado en un hotel de Las Condes.

La esposa del volante de Palestino Luis "Mago" Jiménez asistió a la fiesta de Coquette en el hotel Doubletree by Hilton, en Las Condes, donde fue una de las figuras más requeridas por los invitados.

En declaraciones a Glamorama , López señaló que "no sabía qué ponerme. Decía '¿está bien una falda o no? ¿Me van a decir qué ridícula?'. Estaba súper nerviosa".

Sobre su posible regreso a la televisión local, la rubia señaló que por ahora no está en sus planes, aunque advirtió que "no voy a decir que no, mira que una vez dije que nunca me casaría con un futbolista. Escupí al cielo y me cayó".