Eduardo Cruz Johnson y su aparición en zunga en comercial: "No usé doble"

El ex lector de noticias Eduardo Cruz Johnson, se refirió en conversación con LUN a su participación en un spot para un aceite de motor.

En el comercial, Cruz Johnson bromea con el producto y su permanente bronceado. "Me gustó, pensé que me iba a ver peor. Es algo lúdico, a estas alturas me gusta reirme de mí mismo" dijo.

El ex lector de noticias dijo que "soy yo, no use doble", sobre su aparición usando apenas un zunga y aseguró que no hace deporte: "soy delgado no más".

Cruz Johnson también contó que bajó 10 kilos luego del infarto que sufrió en julio de 2017, por el que estuvo dos semanas en coma inducido.