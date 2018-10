Seguidores de Angie Alvarado en Instagram quedaron sorprendidos con su cambio de apariencia

15:52 La ex chica reality recibió una serie de comentarios en la red social de parte de los usuarios, quienes elogiaron su transformación y la compararon con Demi Lovato.

La ex participante de reality shows, Angie Alvarado, sorprendió a sus seguidores en Instagram, con una serie de fotografías, en la que los usuarios de la red han destacado que luce una apariencia distinta a la que tenía cuando figuraba en programas de TV.

"Me encanto el cambio en tus cejas !!! Te quedan maravillosas", "te hiciste cambiaste caleta no te había reconocido", "woow el medio cambió me gusta sales linda", son algunos de los mensajes que ha recibido Alvarado.

Sus seguidores además, han comparado la apariencia de la ex chica reality con la actriz y cantante, Demi Lovato.