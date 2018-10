Matilde Bonasera reveló que el papá de “Nano” Calderón “estaba en conocimiento” de su relación

En 2013 salió a la luz un video que muestra al hijo de Raquel Argandoña, “Hernancito” Calderón y a la modelo trasandina Matilde Bonasera besándose apasionadamente en el Parque Araucano de Las Condes. Años más tarde, en conversaciones con “Instrusos”, la argentina reveló el origen de ese encuentro, asegurando que todo partió por un vídeo de reggaetón.

“Él me busca porque quería hacer un video de Reggaetón. Me manda un mensaje y me dijo que nos juntáramos. Yo sabía que él quería atraer farándula porque él me hablaba. Él me mintió, me dijo que no estaba pololeando. Y después fue un escándalo. Era un cabro que quería investigar, no sé”, declaró Bonasera.

Incluso, la modelo desclasificó que el papá de “Nano”, sabía de estos encuentros. “El papá de Nano también estaba en conocimiento, él sabía que yo me juntaba con su hijo, sabía que podía pasar. Se lo dijo por WhatsApp, como que no le importaba, le decía que aprovechara, en su mente como machista”, remató.