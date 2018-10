Vale Roth reveló los problemas que le provocó un método anticonceptivo: "Mi útero está muy mal"

La bailarina Valentina Roth reveló que tendrá muchas dificultades para ser mamá, ya que la mala aplicación de un método anticonceptivo la dejó con importantes problemas físicos.

A través de videos en sus historias de Instagram, la ex "Calle 7" contó que durante su última cita con su ginecóloga recibió malas noticias.

"Tengo la cagada en las hormonas. Me están afectando mucho. Mi útero está muy mal y no recibí una buena noticia. Tengo el endometrio muy delgadito", expresó.

Roth agregó que "la ginecóloga me dijo que me va a costar mucho ser mamá. Me dio pena porque casi todas quieren ser mamás... no ahora, pero bueno".

La joven asumió su responsabilidad en lo ocurrido, ya que ella misma falló en los tiempos de uso del método anticonceptivo llamado subdérmico.

"No es recomendable tenerlo más de tres años. Yo me lo puse a los 15 años y tengo 27. Tengo la cagada. Subo de peso, bajo de peso, ando con mucha retención de líquido y me estoy cuidando", agregó.

"Eso me hizo mierda. La cosa es que no me llegó en seis años la regla y me quedó la cagada con dolores de cabeza, inflamada, que sí me llegaba, que mucho, que poco, no había orden. Cuento corto, tengo que sacarme el tubito sí o sí y buscar un método más natural", cerró.