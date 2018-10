Betsy Camino reveló detalles de su nueva conquista

09:07 La bailarina lamentó que el nuevo galán de su vida, no la acompañara en el lanzamiento de su show en el club "Diosas".

Betsy Camino se presentó la noche del jueves en el club nocturno "Diosas", donde con un nuevo show sorprendió a todos los seguidores que se encontraban en el lugar.

“Me llegó la invitación y me quise atrever porque era algo nuevo. Me pidieron que fuera sensualidad bien cuidada y yo no tengo problemas en mostrar si es así”, dijo a La Cuarta.

Sin embargo, la noche también tuvo lamentos, porque no pudo ser acompañada por su nueva conquista.

“Iba a venir acompañada hoy pero no pudo ser. Estoy feliz, saliendo hace dos meses más menos y hoy quería presentarlo, pero por trabajo tuvo que irse a Brasil”, agregó.

Además, insistió en que “él no es del mundo de la televisión, no entiende mucho esto, pero se ha ido acomodando y ha sido muy comprensivo. Tiene 34 años, así que voy bajando la edad”.

Consultada sobre la polémica por el supuesto romance con Arturo Vidal, Camino aseguró que aún no estaba con su pareja actual “así que no tuve problemas. Menos mal”, continuó.