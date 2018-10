Fran García Huidobro protagonizó tenso momento con Tatiana Merino: “Álvaro Salas no es la víctima de nadie”

Continúa la polémica que ha envuelto los últimos días al humorista Álvaro Salas, luego de las tres pruebas de ADN que se ha realizado por una demanda de paternidad que pesa en su contra.

Fue en "Primer Plano", donde se abordaron los detalles del conflicto, en compañía de Tatiana Merino, quien fue invitada al espacio, tras haber sido pareja de Salas durante nueve años.

En la oportunidad y en medio de una conversación acalorada, Merino, se refirió a la mujer que protagoniza la iniciativa judicial. “Los tiempos no se esperaron suficientes… no se esperó, velando por el niño. Si ella no le hubiese hecho la demanda, si a lo mejor hubiese esperado un poco más a lo mejor él decanta… se ven ellos peleando y no se dan cuenta que hay un niño”, argumentó.

Pero sus palabras no quedaron en el aire y fueron tomadas por la conductora del espacio, Fran García Huidobro, quien reaccionó con enojo, criticando a la ex vedette.

“Es bien injusto tu comentario, porque ella no tendría que haber esperado, ella lo tendría que haber hecho hace 16 años, se aguantó 16 años”, dijo, causando un tenso momento en el estudio.

Y la animadora continuó, agregando que “Aquí Álvaro Salas no es la víctima de nadie, sorry que se los diga. Algo tiene que tener Álvaro Salas para que incluso Tatiana le quiera tirar un salvavidas”, remató.