Las lágrimas del "Kiwi" tras recordar a Felipe Camiroaga: "Se vino a despedir”

11:37 El ex animador aseguró que tuvo un sueño con el "Halcón".

El animador y notero Arturo Walden "Kiwi", habló en la "Divina Comida" sobre su relación con Felipe Camiroaga. Entre lágrimas, repasó algunos detalles que aún le afectan, a pesar de los años que han pasado desde su muerte.

“Me pasó una cuestión muy especial. Empecé a soñar mucho con Felipe. Y un día soñé que Felipe me dice voy a ir a buscar a la Cami al colegio, veía a Felipe Caminando por la laguna y nos encontramos, y me dice sabes, yo voy hacer un viaje y no nos vamos a ver más. Ahí Felipe caminó y desapareció”, contó.

Incluso, contó que visitó a una personas especialista en "energías", quien le aseguró que esa fue la despedida de el "Halcón".

"De ahí vivo con la ilusión, con la esperanza de que algún día me voy a poder encontrar con Felipe. Cuando me toque, ojalá que falte mucho, nos vamos a dar un abrazo. Y vivo con esa ilusión”, concluyó.