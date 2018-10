Gala Caldirola compartió imagen usando un porta bebé y generó debate entre las madres

Gala Caldirola compartió una imagen junto a Luz Elif por primera vez usando un porta bebé, mientras ambas pasean por un mercado. Lejos de elogiar la fotografía, sus seguidores la llenaron de recomendaciones en relación al producto que estaba usando con su hija.

Muchas madres se alertaron cuando vieron a la bebé en una situación "incómoda", por lo que no dudaron en entregarle algunos tips que terminaron desatando una discusión en redes sociales entre las mismas seguidoras.

Sin embargo, la modelo española sólo respondió a uno de los primeros comentarios de una madre quien le recomendó un porta bebé ergonómico: "Querida Gala, con ese porta bebé su espalda va muy recta y colgando con sus genitales, sus piernas estiradas. La posición correcta para ella seria su espalda en C y sus piermitan en M como ranita", le dijo.

Frente al consejo, la ex chica reality respondió: "Pensé que este porta bebé era bueno, de hecho lo compré por lo mismo. ¿Quizás me engañaron? soy novata. Me informaré bien, muchas gracias!".