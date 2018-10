Rodrigo Herrera en medio de polémica por su esposa: "Acá no mentimos"

El periodista Rodrigo Herrera enfrenta una inesperada polémica, esto luego que la ex vedette Tatiana Merino lo acusara de "esconder" a su esposa.

Según lo consignado por Glamorama , durante esta mañana el panelista de "Mucho Gusto" fue saludado por su cumpleaños. Si bien no se habló directamente del tema, el comunicador lanzó una declaración indirecta que hace alguna alusión al escándalo.

"He aprendido a quererlos a cada uno de ustedes. Son muy buenas personas. Me siento súper acogido. En cualquier momento de la vida, sé que puedo contar con ustedes. Y sinceramente les quiero decir que en el Mucho Gusto, a todos ustedes que están en la casa, es de verdad. Acá no mentimos. Acá mostramos los sentimientos tal cual somos, y los problemas también los evidenciamos", expresó.

En su Instagram, Denisse Flores, la mujer que contrajo matrimonio hace algunos años con Herrera, confirmó los dichos que Merino emitió en el programa "Primer Plano".

"El tema ya está expuesto y cómo mis cercanos saben yo no llevo una vida de PAREJA con él desde hace bastaaante tiempo por motivos que ya se conocieron en #primerplano y otros que prefiero callar. No me interesa perjudicar a nadie, hoy mi único objetivo después de todo lo vivido es el #divorcio", escribió.

Flores agregó que "vivo sola hace más de 2 años, relación de PAREJA no he tenido con él y como 'marido' nunca existió. hoy toque fondo y no voy a estar más así por respeto y amor a mi hijo".

Durante este lunes el programa "Intrusos" de La Red afirmó que ella fue hospitalizada en una clínica por un shock emocional.