Carolina de Moras aclaró su continuidad en la TV

08:40 La ex animadora del Festival de Viña, quien dejó La Mañana de Chilevisión, finaliza contrato con el canal a fin de año.

La modelo y animadora, Carolina de Moras, se refirió brevemente, en un evento en Espacio Riesco, a su continuidad en la televisión.

Ello, luego de que tras su salida de La Mañana de Chilevisión, se confirmó su regreso a las pasarelas en la actividad realizada ayer en la tarde.

De Moras, finaliza contrato con la señal de Grupo Turner a fin de año, pero, según informó La Cuarta, dejó en claro que pretende continuar en la TV: “no, no me voy de Chilevisión” dijo la ex animadora del Festival de Viña del Mar.