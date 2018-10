Kim Kardashian reveló que su esposo la presiona para tener más hijos: "Quiere siete"

La empresaria millonaria Kim Kardashian reveló una de sus más íntimas presiones a nivel familiar al contar que su esposo, el rapero Kanye West, quiere tener más hijos y se lo recuerda constantemente.

La celebridad habló del tema en el más reciente episodio del reality que tiene junto a su familia "Keeping Up With the Kardashians", en donde contó que el músico quiere tener siete hijos.

"Me tiene acosada, él quiere siete, tiene ese número metido en la cabeza", manifestó Kim y agregó que uno de los miedos más grandes que tiene sobre tener más descendencia es la inseguridad que existe en Estados Unidos, apuntando a los múltiples tiroteos que han afectado al país en los últimos años. "Es como que todos los días ocurre algo traumático", agregó.

Kim participó de la marcha junto con otras famosas como Demi Lovato y Miley Cyrus, en donde apoyaron a padres que perdieron a sus hijos en los tiroteos masivos.