Tamara Acosta y sus dramáticas escenas en Pacto de Sangre: "Hay que hacerlas sin anestesia"

La actriz Tamara Acosta habló sobre el complejo personaje que realiza en la teleserie nocturna Pacto de Sangre de Canal 13, donde ha protagonizado desgarradoras escenas que le han traído halagos por parte del público en las redes sociales.

En una entrevista a LUN , Acosta habló de uno de los momentos más duros que vivió "Carmen", quien tuvo que reconocer los restos descuartizados de su hija "Daniela".

"(La escena) la hice una vez, sin repetición, porque estas escenas hay que hacerlas así, sin anestesia. Sí, antes de hacerlas se necesita mucha concentración. Para hacerlo, camino, me quedo callada, me voy a un lugar donde no haya mucha gente", dijo.

La actriz añadió que "fue una escena tan potente que me ofrecieron agüita después de la toma. Quedé un rato corto para adentro porque había que seguir la otra secuencia. También es una escena que cansa físicamente, quedé como si hubiera corrido una carrera".

Acosta contó que desde su protagónico en la serie Los 80 no tenía un rol tan fuerte. "Hoy mismo un caballero me dijo: 'usted es la llorona de la tele'", señaló.

Por la situación después de grabar, la artista confesó que "quedo un poco enganchada", pero que rápidamente trata de sacar la carga emocional de su personaje para seguir con su vida normal. Para ello también recurre al sentido del humor.

"Por ejemplo cuando hay escenas muy duras trato de tirar un chiste al final para que el ambiente se distienda. Como que siento que tengo que alivianarles la carga a los que trabajan en esa escena. Igual esta última no daba para lanzar ni una broma", cerró.