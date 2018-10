Kanye West anunció su distanciamiento de la política: "Mis ojos están ahora totalmente abiertos"

22:08 El rapero estadounidense afirmó que ha sido usado "para difundir mensajes en los que no creo". No especificó si también se desvincularía de Donald Trump.

Tras su controversial visita en la Casa Blanca, el rapero estadounidense Kanye West anunció su distanciamiento del mundo político, afirmando que fue "usado" para sumarse a ideas en las que no está de acuerdo.

En su cuenta de Twitter, el esposo de Kim Kardashian publicó lo siguiente: "Mis ojos están ahora totalmente abiertos y me doy cuenta de que he sido usado para difundir mensajes en los que no creo. Me estoy distanciando de la política y centrandome por completo en ser creativo".

En otro mensaje, el artista se desmarcó de una campaña conocida como "Blexit", que busca sacar a los afroamericanos del Partido Demócrata para que voten por el Partido Republicano.

"Nunca quise ninguna asociación con Blexit. No tengo nada que ver con ellos", expresó, apuntando contra la conservadora Candence Owens, quien habría difundido información falsa sobre su supuesta participación en la iniciativa.

De todos modos, en los tuits no manifiesta de forma clara una desvinculación del presidente Donald Trump, del cual incluso se había declarado como seguidor.