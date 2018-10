Daniella Campos: “Kenita me traicionó en muchas cosas, no le creo ni lo que reza”

09:04 La ex miss Chile se refirió a su relación con la modelo y dijo que “cuando estaba con él, ella me decía que estaba pasada a camarín, a calcetín y después verla con Iván era como…”

La modelo y ex Miss Chile, Daniella Campos, se refirió en conversación con el programa La Noche es Nuestra al estado de su relación con María Eugenia “Kenita” Larraín, con quien compartió una amistad que terminó y quien también mantuvo una relación con el ex futbolista Iván Zamorano, la que casi terminó en matrimonio.

Larraín fue pareja de Zamorano inmediatamente después de Daniella Campos, quien anoche, según consignó La Cuarta, recordó que “cuando estaba con él, ella me decía que estaba pasada a camarín, a calcetín y después verla con Iván era como… es que me enojo de verdad… después era como ‘no puedo respirar sin tí’”.

Campos además dijo que “me enteré después”, en relación al interés de Larraín por Zamorano. “Eramos muy amigas, dormíamos en la misma cama, así de amigas” indicó.

La ex miss Chile dijo que no sabe por qué la gente relaciona su enojo con Larraín con la situación relativa al ex futbolista.

“No fue eso, si con la María Eugenia éramos amigas y me traicionó a mí en muchas cosas, yo a ella no le creo ni lo que reza” indicó.