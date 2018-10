Gisella Gallardo respondió con dureza a Cata Pulido: "¿Y ésta me trató de chusca a mí?

Esta jornada en el programa Intrusos de La Red, entregaron la información de que una mujer se habría bajado del evento de la marca Moschino, al que asistió la modelo y esposa del futbolista Luis Jiménez, María José "Coté" López.

Según indicaron en el espacio televisivo, la persona que habría optado por no asistir al evento fue Gisella Gallardo, la esposa del futbolista Mauricio Pinilla, quien junto con López protagonizó el conocido episodio farandulero del "Rey León".

En medio de la discusión al interior del programa respecto de la eventual medida adoptada por Gallardo, de evitar el evento que contaría con la presencia de López, la panelista del espacio, la actriz Catalina Pulido, criticó la supuesta decisión de la esposa de Pinilla.

Pulido dijo que Gallardo aún no superaba el episodio y, afirmó que la esposa del futbolista imita a López al punto de intentar vestirse como ella.

"La otra lo único que quiere es que no le copie y lo sé porque a mi también me ha pasado" dijo Pulido, quien añadió "por lo menos que me copie alguien que me iguale, no sé, pero no una 'chusca' y pa ella (López), esta otra (Gallardo) es una chusca".

Por medio de su cuenta en Instagram, Gallardo no guardó silencio y respondió con una captura de pantalla de Pulido en el espacio, con el texto "¿y ésta me trato de chusca a mí?. El mundo al revés, yo quiero de lo que ella come". En la misma red social, Gallardo descartó haber sido invitada al evento de Moschino.