Claudio Fariña lamentó su despido de TVN: "Fueron más de 20 años"

El periodista del noticiero "24 Horas", Claudio Fariña, lamentó su salida de TVN, la que ocurrió en medio de una jornada de desvinculaciones masivas en la señal estatal, la que también afectó a Mega.

En una escueta declaración entregada a LUN , el profesional señaló que "fueron más de 20 años (de trabajo)... me despidieron como a otros trabajadores. Todavía no he ido al canal después de saber la noticia".

Su colega y presidente del Sindicato N°3 del canal, Rodrigo Cid, afirmó al mismo matutino que "Claudio está tranquilo, él cree que si bien perder el trabajo es difícil, siempre hay otros escenarios peores".

"También está tranquilo porque siente que dejó todo en el canal. Él era de esas personas que dejó incluso a su familia para cumplir con su trabajo", expresó el comunicador, que calificó a Fariña como "la mejor pluma televisiva que había hasta ahora".

Jaime de Aguirre, director ejecutivo de la estación, apuntó a una "reestructuración profunda fuera de pantalla" como la causa de los "dolorosos" despidos de trabajadores de diversas áreas.