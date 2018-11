Finalista de Bake Off acusó ser víctima de bullying y arremetió contra una jurado

Marisol Piérola, una de las finalistas del espacio Bake Off de Chilevisión, denunció en dichos a La Cuarta, haber sido víctima de bullying en el programa.

La final del programa de pastelería se transmitirá este domingo y Piérola, al recordar su paso por el espacio dijo que "fui una de las más discriminadas, sufí mucho bullying, incluso estoy con sicólogo ahora".

"Hubo muchos compañeros que me hicieron daño, lamentablemente había muchos cuicos y gente que no tenía brillo" indicó.

La finalista de Bake Off además arremetió contra la jurado Milena Vallejos y señaló que "no puedo decir nada positivo de ella, la verdad me decepcionó mucho".

"Fui a competir dignamente con lo que aprendí de chica, nadie puede decir que no me esforcé. Estoy contenta porque conocí más de pastelería fina y no me regalaron nada".