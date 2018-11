Pablo Mackenna recordó falsa acusación de abuso sexual y calificó a Pamela Jiles como “la más miserable” en cubrir el caso

En febrero de 2013, una mujer acusó a Pablo Mackenna de haber abusado sexualmente a su hija de nueve años en el casino Enjoy de Viña del Mar. Sin embargo, en marzo de ese mismo año el Tribunal de Garantía de Viña del Mar resolvió sobreseer de manera definitiva la causa contra el conductor de televisión.

El hecho fue recordado por el escritor en el programa “Llegó tu Hora” de Canal 13, donde fue invitada la diputada y ex periodista de farándula Pamela Jiles. En la oportunidad, Mackenna, reveló su molestia con la parlamentaria, a quien criticó con duros términos el trabajo que realizó en la época.

“Te conocía poco. Te había presentado un libro y cuando vino mi episodio en el casino, odioso, fue muy doloroso. Sinceramente Canal 13 se portó muy mal y me pidieron perdón y asumieron la falta. Yo sentí que de todo el mundo que comentó el tema, y es fuerte la palabra, pero la más miserable fuiste tú. Y siento que además una vez que se aclaró, insististe”, remató.

Sin embargo, Jiles negó haber usado una “venganza personal” para cubrir el caso, e insistió en que cumplió su labor de periodista. “Eso es una acusación grave que tú tendrías que probarla. En esa oportunidad tú me llamaste por teléfono, me dijiste cuál era tu opinión y yo te dije privadamente algo que hoy me siento entonces, con el derecho de decir públicamente. Yo lo que te dije es ´yo siempre como periodista estaré obligada a darle espacio a ambas partes´ Yo no hice ningún juicio”, dijo.

Y con ello, reconoció que incluso “lo volvería a hacer mil veces, especialmente cuando la otra parte no es un rostro público y quien tiene que dirimir esa situación no soy yo. Era lo que a mí me correspondía como periodista”, agregó.