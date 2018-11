Carola de Moras contó la verdad sobre su futuro en la televisión

“Yo lamentablemente a principio de año decidí dar un pie al costado en el matinal. Era una decisión que venía pensando hace mucho rato, por varias razones. (...)Con respecto a seguir o no en CHV, esas son cosas que estoy evaluando con los ejecutivos", fueron las palabras de Carola de Moras en “Hola Chile”, explicando su futuro en la televisión.

Incluso,insistió en que tiene "ganas de hacer otras cosas", recalcando que "la tele no lo es todo, y quedarse anclada a ciertos programas, formatos o canales, no es lo que quiero, yo quiero ir avanzando, y no le tengo miedo a eso. No me voy a quedar apernada en un lugar solo por salir en pantalla”, insistió.

Consultada sobre salir del país y establecer su carrera en Miami, la animadora contó que no es una decisión "tan fácil", aludiendo a su vida familiar.

"Tengo una pequeña de nueve años, y uno no llega con la misma altura profesional que tiene en su país, es empezar un poquito más de abajo, de nuevo, es cambiar de colegio, no es tan fácil. Yo tengo una vida armada acá".