Carolina de Moras comentó su salida de CHV: "Estaba bien incómoda"

Durante la tarde del sábado, Chilevisión confirmó que Carolina de Moras no continuará en la casa televisiva. Si bien, durante la semana la modelo no había querido referirse a la situación, una vez oficializada la noticia entregó su verdad sobre lo que estaba viviendo en el canal.

"Terminamos de afinar ciertos puntos de los que no llegamos a acuerdo en ningún proyecto en común”, dijo a El Mercurio y agregó que “sentía que hace un tiempo no tenía el espacio para desarrollarme y para aportar desde lo que yo podía dar".

Con ello, reconoció que “esta decisión estaba zanjada hace tiempo, al menos de mi parte. Yo sabía que salir del matinal tenía un costo y ese costo se manifestó en su momento. Lo estaba pasando más o menos mal, estaba bien incómoda, y al final, fue un costo que decidí asumir. No fue fácil y sabía que podía pasar esto", comentó más tarde a La Tercera.

Finalmente reveló que una de sus grandes molestias fueron las polémicas en las que se vio envuelta con Pamela Díaz y Rafael Araneda. "No me gusta el conflicto, y muchas veces me invitan a participar sin preguntarme. Cuando uno trabaja, son muy importantes las confianzas dentro del equipo. Y si eso no está, es complicado seguir trabajando, sobre todo en un medio tan expuesto como la tele", concluyó.