Pancha Merino se emocionó al recordar teleserie: "Sentí que una parte importante de mi vida se moría"

En un nuevo capítulo de la "Divina Comida" de Chilevisión fue marcado por la participación de las actrices y ex compañeras de trabajo, Aranzazú Yankovic, Pancha Merino, Berta Lasala y Alejandra Herrera.

Mientras se desarrollaba una de las clásicas cenas, Francisca Merino recordó su paso por la teleserie "Adrenalina", donde compartió el set con las tres figuras de la pantalla nacional.

Pero nadie se esperaba que la actriz rompiera en lágrimas tras repasar los momentos que vivió. "Me acuerdo cuando hice la última escena de Adrenalina yo me puse a llorar a mares en el camarín. Sentí que una parte importante de mi vida se moría en ese minuto. Que no se iba a volver a repetir nunca más en la vida", dijo con emoción.

Las lágrimas fueron compartidas por Aranzazú Yankovic, quien también habló sobre la importancia que tuvo en su carrera la producción.

Asimismo, Berta Lasala, reflexionó que "cambió nuestra vida. Cuando íbamos en el descapotable grabando la escena dije: ´Esto va a ser súper importante para nuestra vida´", agregó.