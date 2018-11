Aseguran que Daniel Valenzuela tendría un nuevo romance con ex chica reality

El locutor radial Daniel Valenzuela generó rumores sobre una posible nueva relación con una ex chica reality, luego que se evidenciara la química entre ambos en un show que realizaron en Concepción.

Se trata de la modelo Aynara Eder, con quien se le vio muy coqueto en un evento y a quien llamaron como "su amiga y pareja" cuando la presentaron en el escenario.

Según dejaron entrever en el programa "Intrusos", Daniel y Aynara tendrían una relación amorosa. Y aunque le consultaron directamente a la modelo sobre esta cercanía, ella no confirmó ni desmintió nada, pero sí tuvo solamente elogios para el conductor.

"Eso es privado", dijo entre risas. "Me encantó su forma de ser, es muy simpático y me hace reír, algo que me encanta de los hombres (...) compartimos harto, hubo mucha buena onda, no puedo hablar más", señaló.

Cabe recordar que hace un par de meses "El Palomo" confirmó su quiebre con la actriz argentina Yamila Reyna.