Kel Calderón en la India: "He sobrevivido con arroz blanco, soya y sandía"

Kel Calderón sigue de viaje y ahora está en la India junto a Masai Travel, la agencia de Claudio Iturra con la que viajó a Bolivia y luego a Kenia.

La influencer, que no ha parado tras el lanzamiento de su labial, había conversado sobre sus expectativas en relación al país en Asia del sur y temía que se enamorara o lo odiara por completo.

"Es un país que provoca un choque cultural muy grande, pero la gente tiene una muy linda energía", relató Kel a Lun luego de llevar cuatro de diez días programados.

Pese a adorar la cultura y sus personas, la hija de la "Raca" ha sufrido con la comida y el nivel de picante que tienen las cosas: "¡Hasta el pan es picante!", añade.

"En India todo lo hacen picante. Cocinan con muchas especies entonces todo pica. Tú les puedes pedir un plato que no pique y te lo traen, pero pica igual. Es que acá el nivel de picante es diferente al de Santiago", contó.

Para sobrevivir estos días, la egresada de derecho dijo que ha comido cosas que no pican porque ya tiene miedo de probar lo nuevo. "Yo pruebo la comida con terror. Siempre le pido a alguien que la pruebe antes por mí (...) Me pasó que un día me comí unas berejenas con picante y casi me morí. He sobrevivido con arroz blanco, soya y sandía porque acá hay harta. La fruta es lo único que no pica y a veces encuentro quesos jajaja", explicó.