Hijo de Claudia Conserva y "Pollo" Valdivia: "Mi mamá siempre me dice que disfrute lo que hago"

El hijo de Claudia Conserva y Juan Carlos Valdivia, Renato, tiene claro que seguirá los pasos de sus padres en el rubro profesional.

A sus 17 años, tiene claro que el mundo de la actuación es lo que le apasiona desde pequeño y aún más ahora, después de hacer un curso en el extranjero.

El adolescente que estudió varios meses en la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, dijo en conversación con La Cuarta que desde niño participó en obras de teatro en Chile y también cuando vivió en Italia.

"Crecí rodeado de cámaras toda mi vida por parte de mi mamá y papá, ahí me di cuenta con el tiempo que era lo mío, la actuación frente a cámara“, expresó.

Renato agradeció el apoyo de sus padres en todo este proceso donde debió estar en el extranjero: "No hubiese pasado de no haber sido por la ayuda de mis padres que siempre han estado ahí y me dieron la confianza de irme solo".

Además, señaló que su mamá siempre lo ha aconsejado, "me dice que disfrute lo que hago. Mis papás son fundamentales, ya que ellos me han dado las oportunidades para hacer lo que me gusta y las bases, pero al final el objetivo lo voy cumpliendo solo".

El adolescente también tuvo la oportunidad de participar en un doblaje, "no esperaba ver un cartoon hablando con mi voz, fue algo muy entretenido” y agregó que "me llama la atención el género dramático, pero uno como actor tiene que adaptarse a todo".