Carla Jara entregó una reflexión a sus seguidoras luego que algunas la llamaran "rellenita"

La ex chica Mekano, Carla Jara, compartió una extensa reflexión sobre el físico después de que la llamaran "rellenita" en una publicación de sus redes sociales.

La bailarina publicó una postal familiar en la playa, junto a su hijo y esposo, Francisco Kaminski, donde todos aparecen en traje de baño. Ella con un pequeño bikini luce su figura, pero no faltó la usuaria que hizo referencia a su cuerpo.

Ante los primeros comentarios, Jara le respondió y explicó a una usuaria que está rellenita porque no se priva de nada: "Como todo lo que me gusta y soy feliz”.

Sin embargo, después decidió dedicar más tiempo a sus pensamientos y en otro post realizado en su Instagram escribió: "Amigas, estuve pensando sobre el comentario de "Rellenita" y saben qué? Desde niña me enseñaron a quererme, mi abuela materna me enseñó una frase de metafísica cuando era muy pequeña y hasta el día de hoy la digo 'ME AMO Y ME APRUEBO TAL COMO SOY"".

La integrante de Morandé con Compañía invitó a sus seguidoras a seguir su consejo y decir la frase para que las ayude con cualquier inseguridad sobre su cuerpo.

"Las invito a decirlo diariamente, de verdad que les ayudará mucho, se sentirán lindas, seguras y amaran su cuerpo, de eso se trata, de AMARSE Y RESPETARSE! Mientras nosotras nos sintamos bien y seamos felices con nuestro cuerpo nada más importa. Espero que les sirva y que desde mañana se sientan más lindas que nunca!!!", terminó.