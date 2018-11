Nataly Chilet negó denuncia de Daniela Castro: "Si sigues inventando tu show televisivo, iré por la vía judicial"

La panelista del programa "Intrusos", Nataly Chilet, entregó una fuerte respuesta a la ganadora de "MasterChef", quien el fin de semana pasado lanzó una acusación en contra de sus amigos por una presunta agresión a un cercano en un centro de eventos de Vitacura.

En su cuenta de Instagram, la ex panelista de "Mucho Gusto" apuntó contra los presuntos acompañantes de la modelo como los causantes de la pelea.

"Le pegaron a Diego de la nada, la verdad es que fue una situación demasiado violenta y si bien, Nataly no tiene la culpa, es feo que después se desentienda de lo que hacen sus amigos", expresó Castro.

La cocinera agregó que "parte de ser lady es hacerse cargo, bella. La falta de empatía y humanidad me está molestando mucho, ella trabaja en un programa donde dice no a la violencia y acá no hizo nada por pararla".

Chilet usó su espacio en el programa de farándula de La Red para entregar sus descargos y desmentir las acusaciones de Daniela.

"Ella (Daniela) miente. No estuve cuando ocurrió la riña que involucró a un amigo y las personas que participaron en la pelea, quiero aclarar que no son mis amigos íntimos, ni menos mi mánager", expresó.

La panelista aseguró que ccuando se retiró de la fiesta, vio que una pareja -que ella no conocía- estaba discutiendo. Sin embargo, al ver que le pegaron a dicha mujer, no dudo en ir en su ayuda. Luego se retiró del lugar, donde también estaba presente la chef.

"Daniela estaba cuando le pegaron a la mujer y no hizo nada, no ayudó. Se hizo la loca. Así que no me hablé de humanidad y empatía. La riña ocurrió cuando yo ya me había ido y al parecer involucró a un señor llamado Diego, amigo de ella. Lo que desmiento tajantemente es que ella diga que los que participaron en la riña eran mis 'amigos íntimos' o mi mánager, lo cual es absolutamente falso… yo no tengo mánager", añadió.

Visiblemente molesta, Nataly lanzó una dura advertencia a Castro: "Daniela ahora que estás sobria, espero que me puedas entender. Si tú fuiste testigo de una pelea en la que participó un amigo tuyo realiza una denuncia y no andes buscando acaparar unos minutos de pantalla con un tema tan serio. Y si sigues inventando tu show televisivo, esto lo voy a hacer por la vía judicial".

Tras esto dijo que conversó con su abogado para eventualmente tomar acciones legales por "los insultos, menoscabo y mentiras" generados por este conflicto.