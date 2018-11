Daniela Aránguiz y criticas de mujeres: “Peleamos porque no exista un prototipo de belleza, pero apenas ven una foto te escriben ‘estás gorda’”

La panelista del programa La Mañana de Chilevisión, Daniela Aránguiz, acusó en su cuenta de Instagram un cierto doble estándar entre mujeres y criticó los cuestionamientos que se realizan a traves de redes sociales.

“Las mujeres somos extrañas, peleamos por nuestros derechos, porque no exista un prototipo de belleza, etc., pero apenas ven una foto te escriben ¡estás gorda, que fea! jajajja, me da risa” escribió Aránguiz en la red social.

La ex bailarina de Mekano también planteó que “nunca me preocupe de mi peso, menos ahora después de 2 hijos, peso 56 kilos, mido 1,68 y soy feliz con mi cuerpo, estrías, celulitis, etc., todo lo que una mujer que tuvo dos embarazos tiene”.