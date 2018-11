Karol Lucero confesó que se inyectó bótox en el rostro

14:45 El animador no le quedó otra que decir la verdad en una dinámica que realizaron en el matinal de Mega. En una oportunidad anterior, él lo había negado.

El animador Karol Lucero confesó lo que era un secreto a voces: reveló finalmente que se inyectó bótox en el rostro.

Durante el matinal Mucho Gusto, el panelista reconoció ante todos que se había sometido al procedimiento estético mientras sus compañeros jugaban en una dinámica.

“Me lo había puesto en la frente, fue un mal consejo de mi amigo Joaquín Méndez (…) Quiero dejar en claro que en mis labios nunca me he puesto”, contó el ex chico Yingo, quien ya le había negado a Luis Jara que se había sometido a una supuesta intervención.

El locutor radial dejó en claro que no volvería a realizar ningún procedimiento similar, pues según explicó solo lo hizo para hacer algo nuevo: “Fue una mala experiencia, lo asumo, no lo voy a volver a hacer”.