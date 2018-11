Fotografía de Flavia Medina activó los rumores sobre un regreso con su ex pololo, Abraham

Dos publicaciones realizadas por la argentina Flavia Medina despertaron la curiosidad de sus seguidores. La ex chica reality activó todas las alarmas y al parecer habría vuelto con su ex pololo, Abraham García, con quien inició una relación al interior del reality "Doble Tentación".

En una primera imagen no se aprecia el rostro del español, sólo aparece ella con un misterioso galán y un intrigante mensaje: "Yo no borro nada en mi vida...Cada cosa, cada mínima cosa, me hizo lo que soy ahora. Las cosas buenas me han enseñado a amar la vida. Las cosas malas a saberla vivir. -Bob Marley", decía.

Las dudas se despejarían más tarde, cuando el ex chico reality comentó la misma fotografía: "Te amo mi amor, no imaginas cómo te echo de menos".

En otra publicación Flavia compartió una imagen de ambos de la misma sesión de fotos, donde sí se aprecia claramente que se trata de Abraham, el hombre por quien ella dejó a su ex pololo, Tony Spina.

Los seguidores felicitaron a la pareja y revelaron que era una de sus favoritas al interior del reality: "Se ven bien lindos", "hacen linda pareja", "mi pareja favorita", fueron algunos de los comentarios.