Soledad Rodríguez entregó los mensajes que Álvaro Salas le habría enviado antes de la demanda por paternidad

17:07 La mujer afirmó que el humorista la presionó para que no dijera nada sobre su situación con el hijo de ambos. "Me decía que estaba enfermo, que estaba tomando pastillas", señaló.

Soledad Rodríguez, la mujer que presentó una demanda contra el humorista Álvaro Salas por la paternidad de su hijo de 17 años, entregó algunos detalles sobre los mensajes que él le habría enviado antes de iniciar el proceso judicial.

En el programa "Intrusos" de La Red leyeron algunos de los textos que habría escrito el conductor de "Viva el Lunes". Los panelistas del espacio afirmaron que estaban "impactados" con el tono usado por el comediante.

"Acá no solo hay frases de un diálogo cordial... acá por ejemplo te dice 'estás exquisita y no lo puedo decir delante de él (el hijo)' y esto es de este año", señaló el periodista Michael Roldán.

Otros de los mensajes, que habrían sido enviados luego que se anunciara la demanda, decían "no quieres contestarme el teléfono porque tu cabeza dice una cosa y tu corazón otra" y "vas a exponer al niño a los buitres de la farándula".

Rodríguez, quien estaba en un móvil en el programa, aseguró que al recibir este tipo de textos se sintió presionada. "No sabía si él iba a llegar a hablar conmigo, y yo lo quería evitar en esos instantes porque quería regularizar todo esto", expresó.

"No filtré todos los mensajes, y me hago cargo de eso, porque hay unos muy fuertes en relación a la presión para que yo no dijera nada", señaló.

La demandante afirmó que en los mensajes también se aludía al estado de salud de Salas. "Me decía que estaba enfermo, que estaba tomando pastillas", señaló Rodríguez, sin puntualizar si esto fue usado como forma de evitar la presentación de la demanda.

Ayer el mismo programa de farándula afirmó que el humorista se quedó sin defensa ya que su equipo de abogados había renunciado, esto luego que él expresara su disconformidad con su labor ante los tres exámenes de ADN que dieron positivo.