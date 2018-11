Ángela Duarte se operará los senos: "Son gigantes y no puedo correr"

17:34 La ex integrante de "Doble Tentación" confesó que está juntando dinero para una reducción mamaria. "Yo sé que a ustedes les encantan pero a mí no", dijo.

La chica reality Ángela Duarte afirmó que está decidida a someterse a una operación para disminuir el tamaño de sus senos, ya que según ella le impiden desarrollar varios aspectos de su vida cotidiana.

En sus historias de Instagram, la ex integrante de "Doble Tentación" reconoció que quiere trabajar y juntar dinero para someterse a una reducción mamaria.

"Sí, voy a juntar plata para operarme las bubis, porque las odio, son gigantes y no puedo correr. Me molestan, me duele la espalda. Estoy chata. Yo sé que a ustedes les encantan pero a mí no", señaló Duarte.

La modelo, que entró al programa de Mega junto a su pololo Cristóbal Álvarez, actualmente está concentrada en sus estudios de enfermería.