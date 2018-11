Fabio Torres tras polémica por Monito Vidal: "No voten por mí, sinceramente"

El youtuber Fabio Torres acusó una "descontextualización" en sus cuestionamientos a la nominaciones de los Copihue de Oro , especialmente por la aparición de Alonso "Monito" Vidal como postulante a "Mejor Youtuber".

En sus historias de Instagram, Torres -quien junto a Balentina Villagra, Pollo Castillo, el Fritanga y Claudipia está en carrera por el reconocimiento- criticó a los medios que señalaron que él estaba "en contra" del niño.

"De partida dije que no tenía nada en contra de Monito Vidal, sino que con el sistema de nominaciones" y que jamás expresó un rechazo a la faceta digital del hijo del "Rey Arturo".

"Me da lata porque ahora recibo mensajes de gente que me dice '¿por qué te molesta que (Vidal) haya llegado a los 100 mil suscriptores?'. ¡Y yo nunca dije eso!", añadió.

Torres insistió que sus palabras iban dirigidas al sistema de nominación, afirmando que faltaron algunos canales reconocidos como Jaidefinichon o Juan Pablo Tv. "Jamás dije que estaba molesto con que Monito Vidal tuviera canal de Youtube", puntualizó.

"La verdad ya me da lo mismo este premio, ya me bajo (...) no voten por mí, sinceramente. Denle los premios a quien sea", cerró el youtuber.

El creador de contenidos también afirmó que durante las últimas horas ha recibido varios comentarios ofensivos por haber dado su opinión, por lo que decidió tomar una pausa de las redes sociales hasta que la situación se aclare.