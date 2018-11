Marcelo de "Cachureos" demandó al Gato Juanito por el uso del personaje

"Cachureos", el recordado programa infantil de las décadas de los 80 y 90, nuevamente protagoniza una disputa judicial, ya que su animador, Marcelo Hernández, decidió demandar al actor que por años encarnó al Gato Juanito.

Se trata de Patricio Olivares, quien se puso el disfraz de felino entre 1995 y 2003, durante la época de oro del espacio que se emitió en TVN y Canal 13.

En declaraciones al programa "Intrusos", Olivares contó que "hace cuatro días me llamó la PDI a declarar por hacer uso del personaje que está inscrito por Marcelo Hernández. Que se llama gato Juanito. Pero resulta que ese Gato Juanito, el verdadero, que le dio vida a este personaje en Chile y en el mundo, el que cantó las canciones, ese soy yo".

Olivares afirmó que el personaje está inscrito por Fernando Ortiz, el primer actor que lo interpetó, asegurando que lo autorizó "eternamente" para hacer uso de él en diversas actividades.

"Los personajes habitan dentro de los actores. Nosotros somos los que le damos vida. Lamentablemente yo no lo inscribí. Ellos lo inscribieron. Pero, ¿saben dónde yo lo inscribí y donde ellos no van a llegar nunca? En sus corazones. Y eso no me lo van a quitar nunca", expresó.

Esta no es la primera vez que Marcelo recurre a la justicia por el uso de los personajes de su programa, ya que en 2017 acusó a un grupo de imitadores de presentarse como integrantes del espacio para un show en Zapallar.