La respuesta de Vanesa Borghi a un usuario que criticó su sexy foto en bikini sobre una moto de agua

La modelo y co-conductora de Morandé con Compañía, Vanesa Borghi, compartió una sensual fotografía a bordo de una moto de agua en Miami, Florida.

Usando un bikini tipo colaless negro, la argentina luce su espectacular figura y muchos de sus seguidores la elogiaron por eso. "¿Hacia dónde quieres ir?", decía el breve mensaje que acompañaba la sexy postal.

Sin embargo, uno de los usuarios no se refirió a su cuerpo y le envió una dura crítica que ella no tardó en responder.

"Y lo material no importa dice esta otra, otra falsa más", le escribió. A lo que ella respondió: "No se necestia tener cosas materiales para ser feliz. La felicidad interna no se basa en tener o no".

Pero el usuario volvió arremeter contra la modelo: "Lo dice alguien que sí tiene plata, lo recalco, si la enfermedad de la sociedad es la plata, ¿porque más se va a tener problemas?". Aunque Borghi no respondió una segunda vez, muchos de sus seguidores la defendieron.