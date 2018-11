Fanny Cuevas funó a seguidor que le pidió un favor sexual

16:20 La ex chica reality compartió el mensaje que le llegó por interno en Instagram y lo calificó como "estúpido".

La ex chica reality, Fanny Cuevas, compartió un mensaje privado que le llegó a sus redes sociales donde le hicieron una desubicada petición.

La joven que anda disfrutando aún de su viaje en Europa, calificó el mensaje como "estúpido": "Hay gente estúpida o súper estúpida", escribió Fanny junto al pantallazo.

En el mensaje, el usuario le pedía un favor sexual a la morena: "Hola Fanny, primero que nada decir que eres guapísima y segudno, te quería pedir ayuda para dejar de ser virgen contigo, es que no me pescan mucho y estoy desesperado. No es mi intención molestarte ni nada, sólo quería pedirte ese gran favor, por favor fanny".