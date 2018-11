Pamela Díaz contra Carolina de Moras: "Todo en la vida se paga"

La animadora Pamela Díaz arremetió contra su ex compañera de CHV, Carolina de Moras, quien reconoció que tanto ella como el equipo de "La Mañana" pidieron su salida luego de afirmar que la modelo era "la mala copia de Tonka Tomicic".

La ahora ex integrante de la señal de Turner confirmó al matinal "Hola Chile" que ella fue una de las personas que solicitó que "La Fiera" dejara el espacio matinal.

"Son temas fomes, porque lo encontré como injusto. Pero entendemos esta forma tan espontánea que tiene la Pamela. Ella también sabe cómo hacer sus alineamientos para conseguir sus objetivos. Pero a ella le costó la salida del matinal, salida que le dolió mucho, por lo que tengo entendido, porque le gustaba mucho estar en el matinal. Y las mismas personas del programa no aguantaron esta situación y exigieron ellos, y yo, la salida de ella", señaló.

En declaraciones a "Muy Buenos Días", las que fueron consignadas por Glamorama , Díaz salió al paso de este reconocimiento, y entre bromas y seriedad expresó su molestia por la situación.

"Estoy siendo estafada. Mañana voy a pedir altiro hablar con mis ejecutivos, y que me pidan disculpas por esta situación. No puede ser. Me estafaron… Yo me lo tomo para la risa, porque me imaginé que podía haber sido, en rumores de pasillo. Pero que lo haya dicho ella, y que haya asumido que sí lo pidió, y que los ejecutivos le dijeron que sí, me dejó sin pega poh. De hecho, a mí me quitaron mi sueldo, por si no sabían. Yo no recibí más el sueldo de matinal. Me tuve que hacer otro sueldito, en la pega en la noche", señaló.

Pamela reconoció que no se llevaba bien con De Moras, pero aseguró que nunca hablaría con los ejecutivos para sacar a alguien de un programa.

"Pésima poh, porque si tú me caes mal, no puede decir 'saca a Giro, que joda con su sueldo y que busque pega como pueda'. Eso no se hace. Pero bueno, todo en la vida se paga", expresó.