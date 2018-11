Charly García contó por qué se lanzó desde un noveno piso hace 18 años

Hace 18 años el músico argentino Charly García protagonizó un insólito momento en un hotel de Mendoza, cuyo origen era un misterio hasta ahora. Es que el cantautor explicó por qué decidió lanzarse desde el noveno piso hasta la piscina del establecimiento.

En una entrevista a la mexicana Julieta Venegas, que realizó para el docu-reality "BIOS. Vidas que marcaron la tuya", García reveló los motivos que lo llevaron a protagonizar una imagen que en su momento recorrió el mundo.

"¿Sabés por qué me tiré?, porque me perseguía la policía. Había un policía abajo y no venía a decirme 'ehhh no se tire', entonces me tiré", señaló.

Charly afirmó que al principio dudó, pero que luego vio que podía acertar a la piscina. "Yo practicaba esos saltos, ¿vos te creés que estaba loco? No estoy loco, pero tenía un sólo salto para hacer. Era tac, tac (caer adentro de la piscina) o tac y paf (caer afuera)", agregó.

"Cuando al final subió me dijo 'Yo soy la policía'. Y yo le respondí 'y quién te mandó a no estudiar'. Me divertí mucho. Además no me dolió nada ese salto", cerró el artista.