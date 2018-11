Laura Prieto por su nuevo pololeo: "Hace mucho tiempo que no estaba feliz con una pareja"

La uruguaya Laura Prieto habló sobre su nuevo pololeo con el modelo Daniel Carrasco, el que comenzó y salió a la luz hace algunas semanas.

En una entrevista a TVN , la ex integrante de "Calle 7" afirmó que está pasando por un buen momento personal.

"Hace mucho tiempo que no estoy triste, uno tiene procesos y estoy en una etapa donde me estoy realizando, creando bases sólida de quien soy. Estoy realizando sueños", expresó la ex pareja de Julio César Rodríguez.

Sobre su vínculo con Carrasco, Prieto contó que se conocieron en un viaje en Antofagasta. "Solo se dio, me carga que me pidan pololeo. En un minuto lo conversamos y ya está... somos pololos y no se habló más del tema", agregó.

"Estoy bien, no tengo por qué ocultarlo. Hace mucho tiempo que no estaba feliz con una pareja", dijo la charrúa, quien agregó que "es importante como mujer sentirse realizada y estar con una persona que te admire, que te quiera, que se sienta orgulloso de ti".