Ex pareja de Luis Miguel aclaró supuesta confirmación de la muerte de Marcela Basteri

La actriz mexicana Aracely Arámbula, ex pareja del cantante Luis Miguel, salió a aclarar una publicación que compartió en las redes sociales, la que supuestamente confirmó la muerte de la Marcela Basteri, la madre del "Sol de México", quien lleva más de tres décadas desaparecida.

La polémica surgió luego que Arámbula, quien es mamá de dos hijos del astro azteca, subiera un video de su altar por el Día de los Muertos, donde aparece la imagen de Basteri entre sus familiares difuntos.

La actriz fue abordada por la prensa, quien le pidió explicaciones ante la presunta "pista clave" en el caso que ha marcado la vida del cantante.

"Ustedes son los que crean las cosas, uno es libre de subir lo que uno quiere, y lo que uno cree, y lo que uno considera. Yo tengo a mi gente con mucho amor y no estoy diciendo nada, porque yo no tengo que confirmar absolutamente nada... yo llegué a mi casa y estaba puesto mi altar, o sea ni siquiera fui yo, ese altar ya lo tenía mi mamá", señaló Arámbula al programa "Sale el sol".

La ex de Luis Miguel señaló que "en todo caso a mí no me corresponde, vayan y pregúntele a la gente que tiene que contestar, yo no tengo que contestar absolutamente nada de eso, yo respeto y le tengo mucho amor, es la abuela de mis hijos y siempre vamos a tener un recuerdo hermoso".

Aracely afirmó que en su casa siempre ha tenido una foto de Basteri, ya que con su familia "deseamos que esté bien y viva".