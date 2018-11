Andrés Caniulef recibió el alta médica y contó cómo ha logrado superar su depresión

El periodista Andrés Caniulef recibió el alta médica desde la Clínica Mirandes, recinto donde estuvo internado para tratar la fuerte depresión que lo ha afectado durante meses y que lo alejó de la pantalla.

En una entrevista con LUN, el ex opinólogo afirmó que uno de los momentos más difíciles ocurrieron en una comentada entrevista que dio al programa "Mentiras Verdaderas" de La Red, donde evidenció algunos problemas en el habla.

"Ese día estaba en plena crisis, no había dormido nada, había tenido una crisis de pánico y estaba tomando clonazepam, lo que me hizo ver muy mal. Ese día fue el comienzo de todo", expresó.

A un mes de aquel episodio, el profesional afirmó que ha salido adelante y que está superando su trastorno, descubriendo que algunos de sus problemas venían de su relación con su papá.

"En definitiva mi gran dolor era que no tenía resuelto el tema con mi papá, esa era una herida abierta que trataba de tapar (…) Cuando asumí mi sexualidad públicamente él no lo entendió y se creó un silencio permanente entre los dos. Por mi parte creía que mi familia no era capaz de entenderlo, porque nunca lo habíamos hablado (…) Yo estuve en la oscuridad máxima", expresó.

Caniulef agregó que "ver a tu papá llorar es una de las cosas más fuertes, sobre todo a un papá que es militar, un duro. Me dijo ‘te quiero, estoy orgulloso de ti, eres mi hijo y te voy a querer siempre".

Sobre su futuro laboral, el comunicador afirmó que según su doctora le recomendó volver a sus labores. "Siento que tengo la posibilidad de reinventarme y rediseñar la mejor versión de mí a partir de hoy", señaló.