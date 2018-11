Kathy Salosny y los dichos de Paty Maldonado: "Es como volver a patearte en el suelo"

20:03 La conductora de TVN respondió a lo afirmado por su ex compañera de "Mucho Gusto", quien se "vengó" de ella haciendo insinuaciones sobre la detención por conducir en estado de ebriedad.

La animadora Katherine Salosny respondió a los dichos de su ex compañera de "Mucho Gusto", Patricia Maldonado, quien se "vengó" de una supuesta declaración entregada por ella a propósito del conflicto con Alejandro Goic y los actores de Mega.

Todo comenzó en el programa que tiene la panelista junto a Raquel Argandoña en Radio Agricultura, donde aseguró que le llegó un mensaje donde se afirmaba lo siguiente: "'En otro país estaría presa': Katherine Salosny apoya a actores que quieren censurar a Patricia Maldonado".

Maldonado arremetió con esta supuesta frase de Salosny e hizo insinuaciones a propósito del episodio policial vivido por la conductora, quien hace semanas fue sorprendida conduciendo en estado de ebriedad. "No sé si lo hizo sobria o con una copita de más, porque para hablar esa estupidez", expresó.

La cantante no se quedó en eso, ya que recordó un accidente que sufrió Kathy en Tunquén cuando ella aún trabajaba en "Mucho Gusto". "Se tropezó con una botella… botella se llama el perro (...) Parece que se tropezó con un corcho", señaló.

En declaraciones a "Intrusos", la animadora de "No culpes a la noche" de TVN aseguró que Maldonado "está mal informada", ya que la frase nunca fue pronunciada por ella, sino que por Alejandra Valle.

"Yo tuve una muy buena relación con ella cuando hicimos el Mucho Gusto, salíamos almorzar, conversábamos, con todas nuestras diferencias (...) Me encanta el sentido del humor de la Paty y yo creo que ella sabe que yo no he dicho algo como eso", dijo.

Pese a esto, Salosny expresó su incomodidad con el vínculo que hizo Maldonado con su problema legal.

"No tengo ganas de manifestarme respecto a eso, fue una situación muy delicada con mi perrita y no lo pasé bien. Tiene que ver con mi situación anterior (la detención) entonces hacer ese tipo de analogías, para qué. Eso habla como de la idiosincrasia del chileno. Es como volver a patearte en el suelo, no es necesario"